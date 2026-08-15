Pharaoh Liquid Staking Token 今日價格

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) 今日實時價格為 $ 0.02824049，過去 24 小時內變化了 0.77%。目前 P33 兌 USD 的匯率為 $ 0.02824049 每 P33。

Pharaoh Liquid Staking Token 目前市值在 $ 2,890,193 排名第 #-，流通供應量為 102.34M P33。過去 24 小時內，P33 的交易價格在 $ 0.02631348（低點）和 $ 0.02825827（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.053511，而歷史最低價為 $ 0.00821947。

短期表現方面，P33 在過去一小時內波動了 +1.37%，過去7 天內波動了 -5.25%。過去一天，總交易量達到 $ 25.69K。

Pharaoh Liquid Staking Token（P33）市場資訊

市值 $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M 成交量（24H） $ 25.69K$ 25.69K $ 25.69K 完全稀釋市值 $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M 流通量 102.34M 102.34M 102.34M 總供應量 102,341,768.7855515 102,341,768.7855515 102,341,768.7855515

Pharaoh Liquid Staking Token 的目前市值為 $ 2.89M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 25.69K。P33 的流通量為 102.34M，總供應量是 102341768.7855515，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.89M。