Phantasma Phoenix 今日價格

Phantasma Phoenix (SOUL) 今日實時價格為 $ 0.0096051，過去 24 小時內變化了 10.80%。目前 SOUL 兌 USD 的匯率為 $ 0.0096051 每 SOUL。

Phantasma Phoenix 目前市值在 $ 1,318,970 排名第 #-，流通供應量為 137.20M SOUL。過去 24 小時內，SOUL 的交易價格在 $ 0.00953886（低點）和 $ 0.01093448（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3.96，而歷史最低價為 $ 0.00499627。

短期表現方面，SOUL 在過去一小時內波動了 -0.71%，過去7 天內波動了 +2.94%。過去一天，總交易量達到 $ 68.14K。

Phantasma Phoenix（SOUL）市場資訊

市值 $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M 成交量（24H） $ 68.14K$ 68.14K $ 68.14K 完全稀釋市值 $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M 流通量 137.20M 137.20M 137.20M 總供應量 137,197,696.9509012 137,197,696.9509012 137,197,696.9509012

Phantasma Phoenix 的目前市值為 $ 1.32M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 68.14K。SOUL 的流通量為 137.20M，總供應量是 137197696.9509012，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.32M。