PHAME 圖標

PHAME 價格 (PHAME)

USD

PHAME (PHAME) 實時價格圖表

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+2.10%(1D)

今天 PHAME (PHAME) 的價格

今天 PHAME (PHAME) 的實時價格爲 0.129902 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PHAME 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PHAME 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 659.68 USD
- PHAME 當天價格變化爲 +2.11%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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PHAME (PHAME) 價格表現 USD

今天內，PHAME 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00268655
在過去30天內，PHAME 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0506616371
在過去60天內，PHAME 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0114545115
在過去90天內，PHAME 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.06470445574146515

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00268655+2.11%
30天$ -0.0506616371-38.99%
60天$ -0.0114545115-8.81%
90天$ -0.06470445574146515-33.24%

PHAME (PHAME) 價格分析

PHAME 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.127211
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$ 0.136225
$ 0.136225$ 0.136225

$ 0.968517
$ 0.968517$ 0.968517

-0.38%

+2.11%

-13.57%

PHAME (PHAME) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 659.68
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什麼是PHAME (PHAME)

A decentralized perpetual exchange that enables users to trade PulseChain markets & others in a easy-to-use platform for all levels of participants.

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PHAME (PHAME) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 PHAME (PHAME) 的其他問題

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PHAME 兌換爲當地貨幣

1 PHAME 兌換 AUD
A$0.21044124
1 PHAME 兌換 GBP
0.10522062
1 PHAME 兌換 EUR
0.12600494
1 PHAME 兌換 USD
$0.129902
1 PHAME 兌換 MYR
RM0.58325998
1 PHAME 兌換 TRY
4.60112884
1 PHAME 兌換 JPY
¥20.48164834
1 PHAME 兌換 RUB
13.20194026
1 PHAME 兌換 INR
11.19625338
1 PHAME 兌換 IDR
Rp2,129.54064288
1 PHAME 兌換 PHP
7.664218
1 PHAME 兌換 EGP
￡E.6.56394806
1 PHAME 兌換 BRL
R$0.79500024
1 PHAME 兌換 CAD
C$0.18705888
1 PHAME 兌換 BDT
15.84544596
1 PHAME 兌換 NGN
201.39746276
1 PHAME 兌換 UAH
5.49225656
1 PHAME 兌換 VES
Bs6.884806
1 PHAME 兌換 PKR
Rs36.17380994
1 PHAME 兌換 KZT
68.5492854
1 PHAME 兌換 THB
฿4.50500136
1 PHAME 兌換 TWD
NT$4.30105522
1 PHAME 兌換 CHF
Fr0.11821082
1 PHAME 兌換 HKD
HK$1.01063756
1 PHAME 兌換 MAD
.د.م1.30421608