Pfizer xStock 今日價格

Pfizer xStock (PFEX) 今日實時價格為 $ 26.94，過去 24 小時內變化了 0.47%。目前 PFEX 兌 USD 的匯率為 $ 26.94 每 PFEX。

Pfizer xStock 目前市值在 $ 344,554 排名第 #-，流通供應量為 12.79K PFEX。過去 24 小時內，PFEX 的交易價格在 $ 26.47（低點）和 $ 26.94（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 29.54，而歷史最低價為 $ 23.64。

短期表現方面，PFEX 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +2.49%。過去一天，總交易量達到 $ 215.83。

Pfizer xStock（PFEX）市場資訊

市值 $ 344.55K$ 344.55K $ 344.55K 成交量（24H） $ 215.83$ 215.83 $ 215.83 完全稀釋市值 $ 115.27M$ 115.27M $ 115.27M 流通量 12.79K 12.79K 12.79K 總供應量 4,279,152.140978401 4,279,152.140978401 4,279,152.140978401

Pfizer xStock 的目前市值為 $ 344.55K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 215.83。PFEX 的流通量為 12.79K，總供應量是 4279152.140978401，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 115.27M。