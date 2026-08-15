PetroDollar 今日價格

PetroDollar (XPD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.51%。目前 XPD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 XPD。

PetroDollar 目前市值在 $ 12,441.79 排名第 #-，流通供應量為 996.00M XPD。過去 24 小時內，XPD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，XPD 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -6.01%。過去一天，總交易量達到 --。

PetroDollar（XPD）市場資訊

市值 $ 12.44K$ 12.44K $ 12.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.44K$ 12.44K $ 12.44K 流通量 996.00M 996.00M 996.00M 總供應量 995,995,533.644293 995,995,533.644293 995,995,533.644293

PetroDollar 的目前市值為 $ 12.44K, 它過去 24 小時的交易量為 --。XPD 的流通量為 996.00M，總供應量是 995995533.644293，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.44K。