PETRO PENGUINS 今日價格

PETRO PENGUINS (PENGO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.53%。目前 PENGO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PENGO。

PETRO PENGUINS 目前市值在 $ 269,772 排名第 #-，流通供應量為 999.98M PENGO。過去 24 小時內，PENGO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00771213，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PENGO 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -21.43%。過去一天，總交易量達到 $ 2.85K。

PETRO PENGUINS（PENGO）市場資訊

市值 $ 269.77K$ 269.77K $ 269.77K 成交量（24H） $ 2.85K$ 2.85K $ 2.85K 完全稀釋市值 $ 269.77K$ 269.77K $ 269.77K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 總供應量 999,977,675.19585 999,977,675.19585 999,977,675.19585

PETRO PENGUINS 的目前市值為 $ 269.77K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.85K。PENGO 的流通量為 999.98M，總供應量是 999977675.19585，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 269.77K。