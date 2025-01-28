pETH 價格 (PETH)
今天 pETH (PETH) 的實時價格爲 3,343.11 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
pETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 295.82K USD
- pETH 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，pETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，pETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +11.2432132410。
在過去60天內，pETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -46.6076337540。
在過去90天內，pETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +825.173157020196。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +11.2432132410
|+0.34%
|60天
|$ -46.6076337540
|-1.39%
|90天
|$ +825.173157020196
|+32.77%
pETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
--
-2.63%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
pETH is an Ethereum derivative supported by the JPEG'd protocol. It is minted when a user borrows against their NFT and burned when they decide to repay their loan. Unlike the 2% interest rate for borrowing PUSd, minting $pETH against an NFT has a 5% interest rate.
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|1 PETH 兌換 AUD
A$5,315.5449
|1 PETH 兌換 GBP
￡2,674.488
|1 PETH 兌換 EUR
€3,175.9545
|1 PETH 兌換 USD
$3,343.11
|1 PETH 兌換 MYR
RM14,676.2529
|1 PETH 兌換 TRY
₺119,516.1825
|1 PETH 兌換 JPY
¥520,388.5026
|1 PETH 兌換 RUB
₽325,518.6207
|1 PETH 兌換 INR
₹289,279.3083
|1 PETH 兌換 IDR
Rp53,921,121.4833
|1 PETH 兌換 PHP
₱195,605.3661
|1 PETH 兌換 EGP
￡E.167,991.2775
|1 PETH 兌換 BRL
R$19,690.9179
|1 PETH 兌換 CAD
C$4,780.6473
|1 PETH 兌換 BDT
৳407,692.2645
|1 PETH 兌換 NGN
₦5,167,077.3849
|1 PETH 兌換 UAH
₴140,377.1889
|1 PETH 兌換 VES
Bs187,214.16
|1 PETH 兌換 PKR
Rs932,259.6546
|1 PETH 兌換 KZT
₸1,727,685.8169
|1 PETH 兌換 THB
฿113,063.9802
|1 PETH 兌換 TWD
NT$110,155.4745
|1 PETH 兌換 CHF
Fr3,008.799
|1 PETH 兌換 HKD
HK$26,009.3958
|1 PETH 兌換 MAD
.د.م33,330.8067