Persija Fan Token 今日價格

Persija Fan Token (PERSIJA) 今日實時價格為 $ 0.100747，過去 24 小時內變化了 1.75%。目前 PERSIJA 兌 USD 的匯率為 $ 0.100747 每 PERSIJA。

Persija Fan Token 目前市值在 $ 15,114.65 排名第 #-，流通供應量為 150.03K PERSIJA。過去 24 小時內，PERSIJA 的交易價格在 $ 0.096861（低點）和 $ 0.102514（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.469462，而歷史最低價為 $ 0.086021。

短期表現方面，PERSIJA 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +10.39%。過去一天，總交易量達到 $ 99.52。

Persija Fan Token（PERSIJA）市場資訊

市值 $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K 成交量（24H） $ 99.52$ 99.52 $ 99.52 完全稀釋市值 $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M 流通量 150.03K 150.03K 150.03K 總供應量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Persija Fan Token 的目前市值為 $ 15.11K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 99.52。PERSIJA 的流通量為 150.03K，總供應量是 10000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.01M。