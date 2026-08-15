Perpetual Bitcoin 今日價格

Perpetual Bitcoin (PB) 今日實時價格為 $ 0.213589，過去 24 小時內變化了 2.07%。目前 PB 兌 USD 的匯率為 $ 0.213589 每 PB。

Perpetual Bitcoin 目前市值在 $ 4,485,380 排名第 #-，流通供應量為 21.00M PB。過去 24 小時內，PB 的交易價格在 $ 0.207593（低點）和 $ 0.230659（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.374757，而歷史最低價為 $ 0.137937。

短期表現方面，PB 在過去一小時內波動了 +0.84%，過去7 天內波動了 -18.32%。過去一天，總交易量達到 $ 42.44。

Perpetual Bitcoin（PB）市場資訊

市值 $ 4.49M$ 4.49M $ 4.49M 成交量（24H） $ 42.44$ 42.44 $ 42.44 完全稀釋市值 $ 4.49M$ 4.49M $ 4.49M 流通量 21.00M 21.00M 21.00M 總供應量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Perpetual Bitcoin 的目前市值為 $ 4.49M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 42.44。PB 的流通量為 21.00M，總供應量是 21000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.49M。