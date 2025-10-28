PepsiCo xStock（PEPX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 150.36 $ 150.36 $ 150.36 24H最低價 $ 152.28 $ 152.28 $ 152.28 24H最高價 24H最低價 $ 150.36$ 150.36 $ 150.36 24H最高價 $ 152.28$ 152.28 $ 152.28 歷史最高 $ 177.28$ 177.28 $ 177.28 最低價 $ 137.74$ 137.74 $ 137.74 漲跌幅（1H） -0.08% 漲跌幅（1D） +0.22% 漲跌幅（7D） -0.59% 漲跌幅（7D） -0.59%

PepsiCo xStock（PEPX）目前實時價格為 $152.15。過去 24 小時內，PEPX 的交易價格在 $ 150.36 至 $ 152.28 之間波動，市場活躍度顯著。PEPX 的歷史最高價為 $ 177.28，歷史最低價為 $ 137.74。

從短期表現來看，PEPX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.08%，過去 24 小時內變動為 +0.22%，過去 7 天內累計變動為 -0.59%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

PepsiCo xStock（PEPX）市場資訊

市值 $ 172.14K$ 172.14K $ 172.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M 流通量 1.13K 1.13K 1.13K 總供應量 24,118.33789782 24,118.33789782 24,118.33789782

PepsiCo xStock 的目前市值為 $ 172.14K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PEPX 的流通量為 1.13K，總供應量是 24118.33789782，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.67M。