Peponk 今日價格

Peponk (PEPONK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.44%。目前 PEPONK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PEPONK。

Peponk 目前市值在 $ 399,333 排名第 #-，流通供應量為 849.99M PEPONK。過去 24 小時內，PEPONK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00219731，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PEPONK 在過去一小時內波動了 +0.35%，過去7 天內波動了 -27.45%。過去一天，總交易量達到 $ 47.31K。

Peponk（PEPONK）市場資訊

市值 $ 399.33K$ 399.33K $ 399.33K 成交量（24H） $ 47.31K$ 47.31K $ 47.31K 完全稀釋市值 $ 469.80K$ 469.80K $ 469.80K 流通量 849.99M 849.99M 849.99M 總供應量 999,992,864.287377 999,992,864.287377 999,992,864.287377

Peponk 的目前市值為 $ 399.33K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 47.31K。PEPONK 的流通量為 849.99M，總供應量是 999992864.287377，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 469.80K。