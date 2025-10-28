PepeVerse（PVRSE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00008065 $ 0.00008065 $ 0.00008065 24H最低價 $ 0.00008474 $ 0.00008474 $ 0.00008474 24H最高價 24H最低價 $ 0.00008065$ 0.00008065 $ 0.00008065 24H最高價 $ 0.00008474$ 0.00008474 $ 0.00008474 歷史最高 $ 0.0001422$ 0.0001422 $ 0.0001422 最低價 $ 0.00007168$ 0.00007168 $ 0.00007168 漲跌幅（1H） +1.48% 漲跌幅（1D） +1.00% 漲跌幅（7D） +7.75% 漲跌幅（7D） +7.75%

PepeVerse（PVRSE）目前實時價格為 $0.00008276。過去 24 小時內，PVRSE 的交易價格在 $ 0.00008065 至 $ 0.00008474 之間波動，市場活躍度顯著。PVRSE 的歷史最高價為 $ 0.0001422，歷史最低價為 $ 0.00007168。

從短期表現來看，PVRSE 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.48%，過去 24 小時內變動為 +1.00%，過去 7 天內累計變動為 +7.75%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

PepeVerse（PVRSE）市場資訊

市值 $ 82.74K$ 82.74K $ 82.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 82.74K$ 82.74K $ 82.74K 流通量 999.76M 999.76M 999.76M 總供應量 999,755,198.531688 999,755,198.531688 999,755,198.531688

PepeVerse 的目前市值為 $ 82.74K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PVRSE 的流通量為 999.76M，總供應量是 999755198.531688，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 82.74K。