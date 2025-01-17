Pepeinatux 圖標

Pepeinatux 價格 ($INA)

USD

Pepeinatux ($INA) 實時價格圖表

$0.01190601
$0.01190601$0.01190601
+9.80%(1D)

今天 Pepeinatux ($INA) 的價格

今天 Pepeinatux ($INA) 的實時價格爲 0.01190601 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。$INA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Pepeinatux 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 172.64K USD
- Pepeinatux 當天價格變化爲 +9.87%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Pepeinatux ($INA) 價格表現 USD

今天內，Pepeinatux 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00106995
在過去30天內，Pepeinatux 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009174830
在過去60天內，Pepeinatux 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0039084990
在過去90天內，Pepeinatux 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0090870124750342094

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00106995+9.87%
30天$ -0.0009174830-7.70%
60天$ +0.0039084990+32.83%
90天$ +0.0090870124750342094+322.35%

Pepeinatux ($INA) 價格分析

Pepeinatux 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01065482
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$ 0.01209488
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$ 0.01452714
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-0.02%

+9.87%

+6.59%

Pepeinatux ($INA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 172.64K
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什麼是Pepeinatux ($INA)

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Pepeinatux ($INA) 資源

官網

大家還在問：關於 Pepeinatux ($INA) 的其他問題

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$INA 兌換爲當地貨幣

1 $INA 兌換 AUD
A$0.019049616
1 $INA 兌換 GBP
0.0096438681
1 $INA 兌換 EUR
0.0115488297
1 $INA 兌換 USD
$0.01190601
1 $INA 兌換 MYR
RM0.053577045
1 $INA 兌換 TRY
0.4217108742
1 $INA 兌換 JPY
¥1.8484080525
1 $INA 兌換 RUB
1.2277477512
1 $INA 兌換 INR
1.031060466
1 $INA 兌換 IDR
Rp195.1804605744
1 $INA 兌換 PHP
0.6975731259
1 $INA 兌換 EGP
￡E.0.600062904
1 $INA 兌換 BRL
R$0.0720313605
1 $INA 兌換 CAD
C$0.0170255943
1 $INA 兌換 BDT
1.4475326958
1 $INA 兌換 NGN
18.5451583563
1 $INA 兌換 UAH
0.5021955018
1 $INA 兌換 VES
Bs0.64292454
1 $INA 兌換 PKR
Rs3.3218958501
1 $INA 兌換 KZT
6.316138305
1 $INA 兌換 THB
฿0.4112335854
1 $INA 兌換 TWD
NT$0.3918267891
1 $INA 兌換 CHF
Fr0.0108344691
1 $INA 兌換 HKD
HK$0.0926287578
1 $INA 兌換 MAD
.د.م0.1196554005