Pepedex 圖標

Pepedex 價格 (PPDEX)

USD

Pepedex (PPDEX) 實時價格圖表

$0.108227
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0.00%(1D)

今天 Pepedex (PPDEX) 的價格

今天 Pepedex (PPDEX) 的實時價格爲 0.108227 USD。目前其市值爲 $ 53.44K USD。PPDEX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Pepedex 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 421.58 USD
- Pepedex 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 493.76K USD

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Pepedex (PPDEX) 價格表現 USD

今天內，Pepedex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Pepedex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0141467083
在過去60天內，Pepedex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0042732998
在過去90天內，Pepedex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0141467083-13.07%
60天$ -0.0042732998-3.94%
90天$ 0--

Pepedex (PPDEX) 價格分析

Pepedex 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 32.47
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Pepedex (PPDEX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 53.44K
$ 53.44K$ 53.44K

$ 421.58
$ 421.58$ 421.58

493.76K
493.76K 493.76K

什麼是Pepedex (PPDEX)

PPDEX is the center of Pepemon Economy, being the token PPBLZ holders can farm to mint NFTs

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Pepedex (PPDEX) 資源

官網

大家還在問：關於 Pepedex (PPDEX) 的其他問題

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PPDEX 兌換爲當地貨幣

1 PPDEX 兌換 AUD
A$0.17532774
1 PPDEX 兌換 GBP
0.08766387
1 PPDEX 兌換 EUR
0.10498019
1 PPDEX 兌換 USD
$0.108227
1 PPDEX 兌換 MYR
RM0.48593923
1 PPDEX 兌換 TRY
3.83340034
1 PPDEX 兌換 JPY
¥17.06415109
1 PPDEX 兌換 RUB
10.99911001
1 PPDEX 兌換 INR
9.32808513
1 PPDEX 兌換 IDR
Rp1,774.21283088
1 PPDEX 兌換 PHP
6.385393
1 PPDEX 兌換 EGP
￡E.5.46871031
1 PPDEX 兌換 BRL
R$0.66234924
1 PPDEX 兌換 CAD
C$0.15584688
1 PPDEX 兌換 BDT
13.20152946
1 PPDEX 兌換 NGN
167.79297626
1 PPDEX 兌換 UAH
4.57583756
1 PPDEX 兌換 VES
Bs5.736031
1 PPDEX 兌換 PKR
Rs30.13797269
1 PPDEX 兌換 KZT
57.1113879
1 PPDEX 兌換 THB
฿3.75331236
1 PPDEX 兌換 TWD
NT$3.58339597
1 PPDEX 兌換 CHF
Fr0.09848657
1 PPDEX 兌換 HKD
HK$0.84200606
1 PPDEX 兌換 MAD
.د.م1.08659908