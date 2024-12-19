Pepe Trump 圖標

Pepe Trump 價格 (PTRUMP)

USD

Pepe Trump (PTRUMP) 實時價格圖表

$0.00115078
$0.00115078$0.00115078
-4.60%(1D)

今天 Pepe Trump (PTRUMP) 的價格

今天 Pepe Trump (PTRUMP) 的實時價格爲 0.00115078 USD。目前其市值爲 $ 1.14M USD。PTRUMP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Pepe Trump 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 34.51K USD
- Pepe Trump 當天價格變化爲 -4.69%
- 其循環供應量爲 992.98M USD

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Pepe Trump (PTRUMP) 價格表現 USD

今天內，Pepe Trump 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Pepe Trump 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001712213
在過去60天內，Pepe Trump 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009028998
在過去90天內，Pepe Trump 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000942127008126031

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-4.69%
30天$ -0.0001712213-14.87%
60天$ -0.0009028998-78.45%
90天$ +0.000942127008126031+451.53%

Pepe Trump (PTRUMP) 價格分析

Pepe Trump 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00109969
$ 0.00109969$ 0.00109969

$ 0.00122779
$ 0.00122779$ 0.00122779

$ 0.01756735
$ 0.01756735$ 0.01756735

-0.95%

-4.69%

-2.15%

Pepe Trump (PTRUMP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 34.51K
$ 34.51K$ 34.51K

992.98M
992.98M 992.98M

什麼是Pepe Trump (PTRUMP)

Purely a memecoin

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Pepe Trump (PTRUMP) 資源

官網

大家還在問：關於 Pepe Trump (PTRUMP) 的其他問題

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PTRUMP 兌換爲當地貨幣

1 PTRUMP 兌換 AUD
A$0.0018297402
1 PTRUMP 兌換 GBP
0.0009091162
1 PTRUMP 兌換 EUR
0.0011047488
1 PTRUMP 兌換 USD
$0.00115078
1 PTRUMP 兌換 MYR
RM0.00517851
1 PTRUMP 兌換 TRY
0.0403578546
1 PTRUMP 兌換 JPY
¥0.1804768274
1 PTRUMP 兌換 RUB
0.119048191
1 PTRUMP 兌換 INR
0.0979543936
1 PTRUMP 兌換 IDR
Rp18.8652428832
1 PTRUMP 兌換 PHP
0.067953559
1 PTRUMP 兌換 EGP
￡E.0.058574702
1 PTRUMP 兌換 BRL
R$0.0072268984
1 PTRUMP 兌換 CAD
C$0.0016456154
1 PTRUMP 兌換 BDT
0.1375297178
1 PTRUMP 兌換 NGN
1.7869196762
1 PTRUMP 兌換 UAH
0.0483097444
1 PTRUMP 兌換 VES
Bs0.057539
1 PTRUMP 兌換 PKR
Rs0.3202735818
1 PTRUMP 兌換 KZT
0.603756727
1 PTRUMP 兌換 THB
฿0.0397709568
1 PTRUMP 兌換 TWD
NT$0.0375614592
1 PTRUMP 兌換 CHF
Fr0.0010241942
1 PTRUMP 兌換 HKD
HK$0.0089415606
1 PTRUMP 兌換 MAD
.د.م0.0115423234