Pepe Inscriptions 圖標

Pepe Inscriptions 價格 (PEPI)

USD

Pepe Inscriptions (PEPI) 實時價格圖表

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今天 Pepe Inscriptions (PEPI) 的價格

今天 Pepe Inscriptions (PEPI) 的實時價格爲 1.55 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PEPI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Pepe Inscriptions 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.74 USD
- Pepe Inscriptions 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Pepe Inscriptions (PEPI) 價格表現 USD

今天內，Pepe Inscriptions 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Pepe Inscriptions 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3980009400
在過去60天內，Pepe Inscriptions 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1031600950
在過去90天內，Pepe Inscriptions 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.3980009400-25.67%
60天$ -0.1031600950-6.65%
90天$ 0--

Pepe Inscriptions (PEPI) 價格分析

Pepe Inscriptions 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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$ 432.46
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Pepe Inscriptions (PEPI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 7.74
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什麼是Pepe Inscriptions (PEPI)

$PEPI. The first & most memeable ERC-20i collection in existence on @base $PEPI is a unique, fully on-chain art project built on the innovative new ERC-20i format with inscription metadata. Each portion of tokens resembles a seed that generates unique 32x32 dynamic images of Pepe stored on-chain, depending on the wallet's token balance.

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Pepe Inscriptions (PEPI) 資源

官網

大家還在問：關於 Pepe Inscriptions (PEPI) 的其他問題

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PEPI 兌換爲當地貨幣

1 PEPI 兌換 AUD
A$2.4955
1 PEPI 兌換 GBP
1.271
1 PEPI 兌換 EUR
1.5035
1 PEPI 兌換 USD
$1.55
1 PEPI 兌換 MYR
RM6.975
1 PEPI 兌換 TRY
54.9165
1 PEPI 兌換 JPY
¥242.2185
1 PEPI 兌換 RUB
158.813
1 PEPI 兌換 INR
134.199
1 PEPI 兌換 IDR
Rp25,409.832
1 PEPI 兌換 PHP
90.7525
1 PEPI 兌換 EGP
￡E.77.841
1 PEPI 兌換 BRL
R$9.455
1 PEPI 兌換 CAD
C$2.232
1 PEPI 兌換 BDT
188.325
1 PEPI 兌換 NGN
2,414.3265
1 PEPI 兌換 UAH
65.2705
1 PEPI 兌換 VES
Bs83.7
1 PEPI 兌換 PKR
Rs432.109
1 PEPI 兌換 KZT
822.709
1 PEPI 兌換 THB
฿53.3045
1 PEPI 兌換 TWD
NT$50.9795
1 PEPI 兌換 CHF
Fr1.4105
1 PEPI 兌換 HKD
HK$12.059
1 PEPI 兌換 MAD
.د.م15.562