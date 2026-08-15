Pepe Grinch 價格 (GRINCH)
Pepe Grinch (GRINCH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 13.91%。目前 GRINCH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GRINCH。
Pepe Grinch 目前市值在 $ 479,633 排名第 #-，流通供應量為 1.00B GRINCH。過去 24 小時內，GRINCH 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00126149，而歷史最低價為 $ 0。
短期表現方面，GRINCH 在過去一小時內波動了 -0.22%，過去7 天內波動了 -17.93%。過去一天，總交易量達到 $ 7.04K。
Pepe Grinch 的目前市值為 $ 479.63K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.04K。GRINCH 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 479.63K。
-0.22%
-13.90%
-17.93%
-17.93%
今天內，Pepe Grinch 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去30天內，Pepe Grinch 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去60天內，Pepe Grinch 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去90天內，Pepe Grinch 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-13.90%
|30天
|$ 0
|-34.79%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
在 2040 年，Pepe Grinch 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
GRINCH 的當前市場價格是多少？
目前其價值為 NT$，反映過去 24 小時內的價格波動為 -13.90%。價格更新反映即時聚合的市場數據。
Pepe Grinch 在各交易所的流動性如何？
流動性評分為 --/100，GRINCH 在高交易量的交易平台上顯示出穩定的市場深度。
GRINCH 的每日交易量是多少？
過去 24 小時內，交易者以 NT$-- 的價值交易了 GRINCH。高交易量有助於縮窄買賣差價，並使交易更加順暢。
Pepe Grinch 今日的價格區間是多少？
其交易價格介於 NT$ 和 NT$ 之間，捕捉了當日的波動幅度。
哪些因素決定了 GRINCH 在全球市場上的可及性和受歡迎程度？
這些因素包括交易所上市情況、交易對可用性、流動性深度，以及 GRINCH 在 -- 生態系統中的整合程度。
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣
目前熱門備受市場關注的加密貨幣
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。