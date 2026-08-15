Pepa Inu 今日價格

Pepa Inu (PEPA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.40%。目前 PEPA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PEPA。

Pepa Inu 目前市值在 $ 149,203 排名第 #-，流通供應量為 420,000.00T PEPA。過去 24 小時內，PEPA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PEPA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +2.45%。過去一天，總交易量達到 --。

Pepa Inu（PEPA）市場資訊

市值 $ 149.20K$ 149.20K $ 149.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 149.20K$ 149.20K $ 149.20K 流通量 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T 總供應量 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

Pepa Inu 的目前市值為 $ 149.20K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PEPA 的流通量為 420,000.00T，總供應量是 4.2e+17，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 149.20K。