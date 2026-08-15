Peoples Reserve 今日價格

Peoples Reserve (PRN) 今日實時價格為 $ 0.059951，過去 24 小時內變化了 4.11%。目前 PRN 兌 USD 的匯率為 $ 0.059951 每 PRN。

Peoples Reserve 目前市值在 $ 40,690,551 排名第 #-，流通供應量為 678.73M PRN。過去 24 小時內，PRN 的交易價格在 $ 0.057573（低點）和 $ 0.059954（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 18.91，而歷史最低價為 $ 0.04695826。

短期表現方面，PRN 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +14.75%。過去一天，總交易量達到 $ 2.71K。

Peoples Reserve（PRN）市場資訊

市值 $ 40.69M$ 40.69M $ 40.69M 成交量（24H） $ 2.71K$ 2.71K $ 2.71K 完全稀釋市值 $ 59.95M$ 59.95M $ 59.95M 流通量 678.73M 678.73M 678.73M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Peoples Reserve 的目前市值為 $ 40.69M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.71K。PRN 的流通量為 678.73M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 59.95M。