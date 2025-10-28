People with 1 IQ（1IQ）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） 0.00% 漲跌幅（1D） +0.71% 漲跌幅（7D） +3.19% 漲跌幅（7D） +3.19%

People with 1 IQ（1IQ）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，1IQ 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。1IQ 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，1IQ 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 +0.71%，過去 7 天內累計變動為 +3.19%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

People with 1 IQ（1IQ）市場資訊

市值 $ 33.55K$ 33.55K $ 33.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 33.55K$ 33.55K $ 33.55K 流通量 99,999.40T 99,999.40T 99,999.40T 總供應量 9.999939965923333e+16 9.999939965923333e+16 9.999939965923333e+16

People with 1 IQ 的目前市值為 $ 33.55K, 它過去 24 小時的交易量為 --。1IQ 的流通量為 99,999.40T，總供應量是 9.999939965923333e+16，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 33.55K。