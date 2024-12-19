Penumbra 價格 (UM)
今天 Penumbra (UM) 的實時價格爲 1.048 USD。目前其市值爲 $ 37.78M USD。UM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Penumbra 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 13.92K USD
- Penumbra 當天價格變化爲 -1.79%
- 其循環供應量爲 36.03M USD
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今天內，Penumbra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.019152421240517。
在過去30天內，Penumbra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.8354781760。
在過去60天內，Penumbra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.6837005280。
在過去90天內，Penumbra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.019152421240517
|-1.79%
|30天
|$ +0.8354781760
|+79.72%
|60天
|$ +0.6837005280
|+65.24%
|90天
|$ 0
|--
Penumbra 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.01%
-1.79%
-4.48%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Penumbra is private by default L1 proof of stake blockchain. This includes private transfers, staking, trading, custody, and governance, making it a comprehensive privacy-focused blockchain solution.Penumbra integrates with the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol, allowing for decentralized and private token transfers between IBC-compatible chains and Penumbra's multi-asset shielded pool.Penumbra is pitched as a reimagination of the original Cosmos vision but with privacy at its core, aiming to reshape how privacy is handled in blockchain transactions and interactions.
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|1 UM 兌換 AUD
A$1.66632
|1 UM 兌換 GBP
￡0.82792
|1 UM 兌換 EUR
€1.00608
|1 UM 兌換 USD
$1.048
|1 UM 兌換 MYR
RM4.716
|1 UM 兌換 TRY
₺36.75336
|1 UM 兌換 JPY
¥164.35784
|1 UM 兌換 RUB
₽108.4156
|1 UM 兌換 INR
₹89.20576
|1 UM 兌換 IDR
Rp17,180.32512
|1 UM 兌換 PHP
₱61.8844
|1 UM 兌換 EGP
￡E.53.3432
|1 UM 兌換 BRL
R$6.58144
|1 UM 兌換 CAD
C$1.49864
|1 UM 兌換 BDT
৳125.24648
|1 UM 兌換 NGN
₦1,627.32392
|1 UM 兌換 UAH
₴43.99504
|1 UM 兌換 VES
Bs52.4
|1 UM 兌換 PKR
Rs291.66888
|1 UM 兌換 KZT
₸549.8332
|1 UM 兌換 THB
฿36.21888
|1 UM 兌換 TWD
NT$34.20672
|1 UM 兌換 CHF
Fr0.93272
|1 UM 兌換 HKD
HK$8.14296
|1 UM 兌換 MAD
.د.م10.51144