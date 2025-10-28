Penguru（PENGURU）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +1.02% 漲跌幅（1D） +3.45% 漲跌幅（7D） +4.85% 漲跌幅（7D） +4.85%

Penguru（PENGURU）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，PENGURU 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。PENGURU 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，PENGURU 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.02%，過去 24 小時內變動為 +3.45%，過去 7 天內累計變動為 +4.85%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Penguru（PENGURU）市場資訊

市值 $ 31.08K$ 31.08K $ 31.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 31.08K$ 31.08K $ 31.08K 流通量 850.58M 850.58M 850.58M 總供應量 850,576,444.953077 850,576,444.953077 850,576,444.953077

Penguru 的目前市值為 $ 31.08K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PENGURU 的流通量為 850.58M，總供應量是 850576444.953077，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 31.08K。