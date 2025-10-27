penguin wif backpack（WIFBAG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.50% 漲跌幅（1D） -8.18% 漲跌幅（7D） -44.85% 漲跌幅（7D） -44.85%

penguin wif backpack（WIFBAG）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，WIFBAG 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。WIFBAG 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，WIFBAG 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.50%，過去 24 小時內變動為 -8.18%，過去 7 天內累計變動為 -44.85%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

penguin wif backpack（WIFBAG）市場資訊

市值 $ 15.33K$ 15.33K $ 15.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 15.33K$ 15.33K $ 15.33K 流通量 999.83M 999.83M 999.83M 總供應量 999,834,853.836271 999,834,853.836271 999,834,853.836271

penguin wif backpack 的目前市值為 $ 15.33K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WIFBAG 的流通量為 999.83M，總供應量是 999834853.836271，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.33K。