PEKONG（PEKONG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00150724 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +1.19% 漲跌幅（1D） +1.48% 漲跌幅（7D） +4.73%

PEKONG（PEKONG）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，PEKONG 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。PEKONG 的歷史最高價為 $ 0.00150724，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，PEKONG 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.19%，過去 24 小時內變動為 +1.48%，過去 7 天內累計變動為 +4.73%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

PEKONG（PEKONG）市場資訊

市值 $ 13.49K$ 13.49K $ 13.49K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13.49K$ 13.49K $ 13.49K 流通量 999.68M 999.68M 999.68M 總供應量 999,683,333.370075 999,683,333.370075 999,683,333.370075

PEKONG 的目前市值為 $ 13.49K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PEKONG 的流通量為 999.68M，總供應量是 999683333.370075，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.49K。