Pege（PEGECOIN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00002074 $ 0.00002074 $ 0.00002074 24H最低價 $ 0.00002188 $ 0.00002188 $ 0.00002188 24H最高價 24H最低價 $ 0.00002074$ 0.00002074 $ 0.00002074 24H最高價 $ 0.00002188$ 0.00002188 $ 0.00002188 歷史最高 $ 0.00722476$ 0.00722476 $ 0.00722476 最低價 $ 0.00001864$ 0.00001864 $ 0.00001864 漲跌幅（1H） +1.32% 漲跌幅（1D） +2.82% 漲跌幅（7D） -2.48% 漲跌幅（7D） -2.48%

Pege（PEGECOIN）目前實時價格為 $0.00002135。過去 24 小時內，PEGECOIN 的交易價格在 $ 0.00002074 至 $ 0.00002188 之間波動，市場活躍度顯著。PEGECOIN 的歷史最高價為 $ 0.00722476，歷史最低價為 $ 0.00001864。

從短期表現來看，PEGECOIN 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.32%，過去 24 小時內變動為 +2.82%，過去 7 天內累計變動為 -2.48%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Pege（PEGECOIN）市場資訊

市值 $ 21.32K$ 21.32K $ 21.32K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 21.32K$ 21.32K $ 21.32K 流通量 998.68M 998.68M 998.68M 總供應量 998,676,277.335745 998,676,277.335745 998,676,277.335745

Pege 的目前市值為 $ 21.32K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PEGECOIN 的流通量為 998.68M，總供應量是 998676277.335745，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.32K。