PEEKING DUCK 圖標

PEEKING DUCK 價格 (QWACK)

USD

PEEKING DUCK (QWACK) 實時價格圖表

$0.00046306
$0.00046306$0.00046306
-38.40%(1D)

今天 PEEKING DUCK (QWACK) 的價格

今天 PEEKING DUCK (QWACK) 的實時價格爲 0.00046208 USD。目前其市值爲 $ 462.08K USD。QWACK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PEEKING DUCK 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 69.45K USD
- PEEKING DUCK 當天價格變化爲 -38.53%
- 其循環供應量爲 1000.00M USD

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PEEKING DUCK (QWACK) 價格表現 USD

今天內，PEEKING DUCK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000289760764149401
在過去30天內，PEEKING DUCK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，PEEKING DUCK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，PEEKING DUCK 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000289760764149401-38.53%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

PEEKING DUCK (QWACK) 價格分析

PEEKING DUCK 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00045085
$ 0.00045085$ 0.00045085

$ 0.0008568
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$ 0.0008568
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-1.00%

-38.53%

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PEEKING DUCK (QWACK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 462.08K
$ 462.08K$ 462.08K

$ 69.45K
$ 69.45K$ 69.45K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

什麼是PEEKING DUCK (QWACK)

QWACK is a community-driven cryptocurrency inspired by anatidaephobia—the fear that somewhere, somehow, a duck is watching you. With its ticker symbol $QWACK, the project embraces humor and internet culture while promoting community engagement and decentralized meme-based value. The project is built on solana blockchain technology, with a focus on accessibility, transparency, and fun. $QWACK aims to create a lighthearted ecosystem where holders can participate in activities, memes, and initiatives while exploring the potential of decentralized finance in a relaxed and entertaining environment.

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PEEKING DUCK (QWACK) 資源

官網

大家還在問：關於 PEEKING DUCK (QWACK) 的其他問題

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QWACK 兌換爲當地貨幣

1 QWACK 兌換 AUD
A$0.0007300864
1 QWACK 兌換 GBP
0.000369664
1 QWACK 兌換 EUR
0.000438976
1 QWACK 兌換 USD
$0.00046208
1 QWACK 兌換 MYR
RM0.0020192896
1 QWACK 兌換 TRY
0.0164685312
1 QWACK 兌換 JPY
¥0.0720983424
1 QWACK 兌換 RUB
0.0451498368
1 QWACK 兌換 INR
0.0398220544
1 QWACK 兌換 IDR
Rp7.4529021824
1 QWACK 兌換 PHP
0.02691616
1 QWACK 兌換 EGP
￡E.0.02321952
1 QWACK 兌換 BRL
R$0.0027308928
1 QWACK 兌換 CAD
C$0.0006607744
1 QWACK 兌換 BDT
0.0563691392
1 QWACK 兌換 NGN
0.7197496704
1 QWACK 兌換 UAH
0.0193703936
1 QWACK 兌換 VES
Bs0.02587648
1 QWACK 兌換 PKR
Rs0.1286754176
1 QWACK 兌換 KZT
0.2394175104
1 QWACK 兌換 THB
฿0.0155074048
1 QWACK 兌換 TWD
NT$0.0151284992
1 QWACK 兌換 CHF
Fr0.000415872
1 QWACK 兌換 HKD
HK$0.0035949824
1 QWACK 兌換 MAD
.د.م0.0046069376