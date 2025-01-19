Pedro the Raccoon 價格 (PEDRO)

USD

Pedro the Raccoon (PEDRO) 實時價格圖表

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+2.80%(1D)

今天 Pedro the Raccoon (PEDRO) 的價格

今天 Pedro the Raccoon (PEDRO) 的實時價格爲 0.00227329 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PEDRO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Pedro the Raccoon 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.22K USD
- Pedro the Raccoon 當天價格變化爲 +2.90%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Pedro the Raccoon (PEDRO) 價格表現 USD

今天內，Pedro the Raccoon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Pedro the Raccoon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000537294
在過去60天內，Pedro the Raccoon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014003480
在過去90天內，Pedro the Raccoon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.006984136443917326

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+2.90%
30天$ -0.0000537294-2.36%
60天$ -0.0014003480-61.60%
90天$ -0.006984136443917326-75.44%

Pedro the Raccoon (PEDRO) 價格分析

Pedro the Raccoon 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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+1.53%

+2.90%

+18.55%

Pedro the Raccoon (PEDRO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 9.22K
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什麼是Pedro the Raccoon (PEDRO)

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Pedro the Raccoon (PEDRO) 資源

官網

大家還在問：關於 Pedro the Raccoon (PEDRO) 的其他問題

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PEDRO 兌換爲當地貨幣

1 PEDRO 兌換 AUD
A$0.0036599969
1 PEDRO 兌換 GBP
0.0018640978
1 PEDRO 兌換 EUR
0.0022050913
1 PEDRO 兌換 USD
$0.00227329
1 PEDRO 兌換 MYR
RM0.010229805
1 PEDRO 兌換 TRY
0.0805426647
1 PEDRO 兌換 JPY
¥0.3552470283
1 PEDRO 兌換 RUB
0.2329894921
1 PEDRO 兌換 INR
0.1968214482
1 PEDRO 兌換 IDR
Rp37.2670432176
1 PEDRO 兌換 PHP
0.1331011295
1 PEDRO 兌換 EGP
￡E.0.114573816
1 PEDRO 兌換 BRL
R$0.013867069
1 PEDRO 兌換 CAD
C$0.0032735376
1 PEDRO 兌換 BDT
0.276204735
1 PEDRO 兌換 NGN
3.5409447027
1 PEDRO 兌換 UAH
0.0957282419
1 PEDRO 兌換 VES
Bs0.12275766
1 PEDRO 兌換 PKR
Rs0.6337477862
1 PEDRO 兌換 KZT
1.2066168662
1 PEDRO 兌換 THB
฿0.0781784431
1 PEDRO 兌換 TWD
NT$0.0747685081
1 PEDRO 兌換 CHF
Fr0.0020686939
1 PEDRO 兌換 HKD
HK$0.0176861962
1 PEDRO 兌換 MAD
.د.م0.0228238316