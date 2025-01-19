Pearl Finance 圖標

Pearl Finance 價格 (PEARL)

USD

Pearl Finance (PEARL) 實時價格圖表

$4.67
$4.67$4.67
-10.40%(1D)

今天 Pearl Finance (PEARL) 的價格

今天 Pearl Finance (PEARL) 的實時價格爲 4.67 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PEARL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Pearl Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.10K USD
- Pearl Finance 當天價格變化爲 -10.41%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Pearl Finance (PEARL) 價格表現 USD

今天內，Pearl Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.542269436819176
在過去30天內，Pearl Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1181337210
在過去60天內，Pearl Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1146807230
在過去90天內，Pearl Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.15418474068141

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.542269436819176-10.41%
30天$ -0.1181337210-2.52%
60天$ -0.1146807230-2.45%
90天$ +0.15418474068141+3.41%

Pearl Finance (PEARL) 價格分析

Pearl Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 4.66
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$ 5.21
$ 5.21$ 5.21

$ 6,302.93
$ 6,302.93$ 6,302.93

-0.07%

-10.41%

-20.55%

Pearl Finance (PEARL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.10K
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什麼是Pearl Finance (PEARL)

The First YFI on Tron

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Pearl Finance (PEARL) 資源

官網

大家還在問：關於 Pearl Finance (PEARL) 的其他問題

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PEARL 兌換爲當地貨幣

1 PEARL 兌換 AUD
A$7.5187
1 PEARL 兌換 GBP
3.8294
1 PEARL 兌換 EUR
4.5299
1 PEARL 兌換 USD
$4.67
1 PEARL 兌換 MYR
RM21.015
1 PEARL 兌換 TRY
165.4581
1 PEARL 兌換 JPY
¥729.7809
1 PEARL 兌換 RUB
478.6283
1 PEARL 兌換 INR
404.3286
1 PEARL 兌換 IDR
Rp76,557.3648
1 PEARL 兌換 PHP
273.4285
1 PEARL 兌換 EGP
￡E.235.368
1 PEARL 兌換 BRL
R$28.487
1 PEARL 兌換 CAD
C$6.7248
1 PEARL 兌換 BDT
567.405
1 PEARL 兌換 NGN
7,274.1321
1 PEARL 兌換 UAH
196.6537
1 PEARL 兌換 VES
Bs252.18
1 PEARL 兌換 PKR
Rs1,301.9026
1 PEARL 兌換 KZT
2,478.7426
1 PEARL 兌換 THB
฿160.6013
1 PEARL 兌換 TWD
NT$153.5963
1 PEARL 兌換 CHF
Fr4.2497
1 PEARL 兌換 HKD
HK$36.3326
1 PEARL 兌換 MAD
.د.م46.8868