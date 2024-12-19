Peapods Finance 圖標

Peapods Finance 價格 (PEAS)

USD

Peapods Finance (PEAS) 實時價格圖表

$9.03
$9.03$9.03
-4.20%(1D)

今天 Peapods Finance (PEAS) 的價格

今天 Peapods Finance (PEAS) 的實時價格爲 9.03 USD。目前其市值爲 $ 89.67M USD。PEAS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Peapods Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.09M USD
- Peapods Finance 當天價格變化爲 -4.66%
- 其循環供應量爲 9.94M USD

在獲取 MEXC 上從 PEAS兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 PEAS 價格信息的首選平臺。

Peapods Finance (PEAS) 價格表現 USD

今天內，Peapods Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.441816333518572
在過去30天內，Peapods Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6.6309005700
在過去60天內，Peapods Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8.8224562860
在過去90天內，Peapods Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.923346742493246

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.441816333518572-4.66%
30天$ +6.6309005700+73.43%
60天$ +8.8224562860+97.70%
90天$ +5.923346742493246+190.67%

Peapods Finance (PEAS) 價格分析

Peapods Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 8.57
$ 8.57$ 8.57

$ 9.47
$ 9.47$ 9.47

$ 11.74
$ 11.74$ 11.74

-0.19%

-4.66%

-18.11%

Peapods Finance (PEAS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 89.67M
$ 89.67M$ 89.67M

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

9.94M
9.94M 9.94M

什麼是Peapods Finance (PEAS)

The first fully decentralized on-chain yield-bearing index funds, or "pods" Get broad crypto exposure from blue chips to microcaps and earn real yield powered by market volatility and arbitrage. Simply wrap or buy into a pod, provide liquidity, sit back, relax, and earn PEAS forever.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Peapods Finance (PEAS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Peapods Finance (PEAS) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

PEAS 兌換爲當地貨幣

1 PEAS 兌換 AUD
A$14.448
1 PEAS 兌換 GBP
7.1337
1 PEAS 兌換 EUR
8.6688
1 PEAS 兌換 USD
$9.03
1 PEAS 兌換 MYR
RM40.635
1 PEAS 兌換 TRY
316.6821
1 PEAS 兌換 JPY
¥1,416.4458
1 PEAS 兌換 RUB
934.0632
1 PEAS 兌換 INR
768.6336
1 PEAS 兌換 IDR
Rp148,032.7632
1 PEAS 兌換 PHP
533.3118
1 PEAS 兌換 EGP
￡E.459.8979
1 PEAS 兌換 BRL
R$56.7084
1 PEAS 兌換 CAD
C$12.9129
1 PEAS 兌換 BDT
1,079.1753
1 PEAS 兌換 NGN
14,021.6937
1 PEAS 兌換 UAH
379.0794
1 PEAS 兌換 VES
Bs451.5
1 PEAS 兌換 PKR
Rs2,513.1393
1 PEAS 兌換 KZT
4,737.5895
1 PEAS 兌換 THB
฿312.1671
1 PEAS 兌換 TWD
NT$294.8295
1 PEAS 兌換 CHF
Fr8.0367
1 PEAS 兌換 HKD
HK$70.1631
1 PEAS 兌換 MAD
.د.م90.5709