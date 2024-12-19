Peapods Finance 價格 (PEAS)
今天 Peapods Finance (PEAS) 的實時價格爲 9.03 USD。目前其市值爲 $ 89.67M USD。PEAS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Peapods Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.09M USD
- Peapods Finance 當天價格變化爲 -4.66%
- 其循環供應量爲 9.94M USD
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今天內，Peapods Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.441816333518572。
在過去30天內，Peapods Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6.6309005700。
在過去60天內，Peapods Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8.8224562860。
在過去90天內，Peapods Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.923346742493246。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.441816333518572
|-4.66%
|30天
|$ +6.6309005700
|+73.43%
|60天
|$ +8.8224562860
|+97.70%
|90天
|$ +5.923346742493246
|+190.67%
Peapods Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.19%
-4.66%
-18.11%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The first fully decentralized on-chain yield-bearing index funds, or "pods" Get broad crypto exposure from blue chips to microcaps and earn real yield powered by market volatility and arbitrage. Simply wrap or buy into a pod, provide liquidity, sit back, relax, and earn PEAS forever.
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|1 PEAS 兌換 AUD
A$14.448
|1 PEAS 兌換 GBP
￡7.1337
|1 PEAS 兌換 EUR
€8.6688
|1 PEAS 兌換 USD
$9.03
|1 PEAS 兌換 MYR
RM40.635
|1 PEAS 兌換 TRY
₺316.6821
|1 PEAS 兌換 JPY
¥1,416.4458
|1 PEAS 兌換 RUB
₽934.0632
|1 PEAS 兌換 INR
₹768.6336
|1 PEAS 兌換 IDR
Rp148,032.7632
|1 PEAS 兌換 PHP
₱533.3118
|1 PEAS 兌換 EGP
￡E.459.8979
|1 PEAS 兌換 BRL
R$56.7084
|1 PEAS 兌換 CAD
C$12.9129
|1 PEAS 兌換 BDT
৳1,079.1753
|1 PEAS 兌換 NGN
₦14,021.6937
|1 PEAS 兌換 UAH
₴379.0794
|1 PEAS 兌換 VES
Bs451.5
|1 PEAS 兌換 PKR
Rs2,513.1393
|1 PEAS 兌換 KZT
₸4,737.5895
|1 PEAS 兌換 THB
฿312.1671
|1 PEAS 兌換 TWD
NT$294.8295
|1 PEAS 兌換 CHF
Fr8.0367
|1 PEAS 兌換 HKD
HK$70.1631
|1 PEAS 兌換 MAD
.د.م90.5709