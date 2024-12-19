peanie 圖標

peanie 價格 (PEANIE)

USD

peanie (PEANIE) 實時價格圖表

$0.001537
$0.001537$0.001537
+10.40%(1D)

今天 peanie (PEANIE) 的價格

今天 peanie (PEANIE) 的實時價格爲 0.001537 USD。目前其市值爲 $ 1.54M USD。PEANIE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
peanie 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 143.78K USD
- peanie 當天價格變化爲 +10.42%
- 其循環供應量爲 999.04M USD

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peanie (PEANIE) 價格表現 USD

今天內，peanie 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00014503
在過去30天內，peanie 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008135679
在過去60天內，peanie 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005845217
在過去90天內，peanie 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00120051429538175

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00014503+10.42%
30天$ -0.0008135679-52.93%
60天$ -0.0005845217-38.03%
90天$ -0.00120051429538175-43.85%

peanie (PEANIE) 價格分析

peanie 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00112085
$ 0.00112085$ 0.00112085

$ 0.00175532
$ 0.00175532$ 0.00175532

$ 0.02478969
$ 0.02478969$ 0.02478969

-0.99%

+10.42%

+19.79%

peanie (PEANIE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

$ 143.78K
$ 143.78K$ 143.78K

999.04M
999.04M 999.04M

什麼是peanie (PEANIE)

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PEANIE 兌換爲當地貨幣

1 PEANIE 兌換 AUD
A$0.0024592
1 PEANIE 兌換 GBP
0.00121423
1 PEANIE 兌換 EUR
0.00147552
1 PEANIE 兌換 USD
$0.001537
1 PEANIE 兌換 MYR
RM0.0069165
1 PEANIE 兌換 TRY
0.05390259
1 PEANIE 兌換 JPY
¥0.24109382
1 PEANIE 兌換 RUB
0.15898728
1 PEANIE 兌換 INR
0.13082944
1 PEANIE 兌換 IDR
Rp25.19671728
1 PEANIE 兌換 PHP
0.09077522
1 PEANIE 兌換 EGP
￡E.0.07827941
1 PEANIE 兌換 BRL
R$0.00965236
1 PEANIE 兌換 CAD
C$0.00219791
1 PEANIE 兌換 BDT
0.18368687
1 PEANIE 兌換 NGN
2.38663823
1 PEANIE 兌換 UAH
0.06452326
1 PEANIE 兌換 VES
Bs0.07685
1 PEANIE 兌換 PKR
Rs0.42776247
1 PEANIE 兌換 KZT
0.80638705
1 PEANIE 兌換 THB
฿0.05313409
1 PEANIE 兌換 TWD
NT$0.05018305
1 PEANIE 兌換 CHF
Fr0.00136793
1 PEANIE 兌換 HKD
HK$0.01194249
1 PEANIE 兌換 MAD
.د.م0.01541611