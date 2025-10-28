Peak Internet Male Performance（PIMP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00115542$ 0.00115542 $ 0.00115542 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.61% 漲跌幅（1D） -0.79% 漲跌幅（7D） -7.20% 漲跌幅（7D） -7.20%

Peak Internet Male Performance（PIMP）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，PIMP 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。PIMP 的歷史最高價為 $ 0.00115542，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，PIMP 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.61%，過去 24 小時內變動為 -0.79%，過去 7 天內累計變動為 -7.20%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Peak Internet Male Performance（PIMP）市場資訊

市值 $ 11.36K$ 11.36K $ 11.36K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.36K$ 11.36K $ 11.36K 流通量 999.47M 999.47M 999.47M 總供應量 999,472,622.331495 999,472,622.331495 999,472,622.331495

Peak Internet Male Performance 的目前市值為 $ 11.36K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PIMP 的流通量為 999.47M，總供應量是 999472622.331495，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.36K。