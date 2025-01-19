PeacePal AI 圖標

PeacePal AI 價格 (PEACE)

USD

PeacePal AI (PEACE) 實時價格圖表

$0.00122139
$0.00122139$0.00122139
-26.60%(1D)

今天 PeacePal AI (PEACE) 的價格

今天 PeacePal AI (PEACE) 的實時價格爲 0.00122561 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PEACE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PeacePal AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 228.35K USD
- PeacePal AI 當天價格變化爲 -26.05%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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PeacePal AI (PEACE) 價格表現 USD

今天內，PeacePal AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00043181288175875
在過去30天內，PeacePal AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，PeacePal AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，PeacePal AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00043181288175875-26.05%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

PeacePal AI (PEACE) 價格分析

PeacePal AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00120286
$ 0.00120286$ 0.00120286

$ 0.00167876
$ 0.00167876$ 0.00167876

$ 0.00290485
$ 0.00290485$ 0.00290485

-0.26%

-26.05%

-33.08%

PeacePal AI (PEACE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 228.35K
$ 228.35K$ 228.35K

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什麼是PeacePal AI (PEACE)

PeacePal AI is an innovative AI-driven mental health app designed to make emotional support more accessible, affordable, and engaging. Built on Web3 technology, PeacePal combines the power of artificial intelligence with blockchain to offer a more personalized and secure mental wellness experience. The app features custom AI personalities capable of real-time learning, providing users with engaging, authentic conversations tailored to their emotional needs.

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PeacePal AI (PEACE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 PeacePal AI (PEACE) 的其他問題

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PEACE 兌換爲當地貨幣

1 PEACE 兌換 AUD
A$0.0019732321
1 PEACE 兌換 GBP
0.0010050002
1 PEACE 兌換 EUR
0.0011888417
1 PEACE 兌換 USD
$0.00122561
1 PEACE 兌換 MYR
RM0.005515245
1 PEACE 兌換 TRY
0.0434233623
1 PEACE 兌換 JPY
¥0.1915260747
1 PEACE 兌換 RUB
0.1256127689
1 PEACE 兌換 INR
0.1061133138
1 PEACE 兌換 IDR
Rp20.0919639984
1 PEACE 兌換 PHP
0.0717594655
1 PEACE 兌換 EGP
￡E.0.061770744
1 PEACE 兌換 BRL
R$0.007476221
1 PEACE 兌換 CAD
C$0.0017648784
1 PEACE 兌換 BDT
0.148911615
1 PEACE 兌換 NGN
1.9090469043
1 PEACE 兌換 UAH
0.0516104371
1 PEACE 兌換 VES
Bs0.06618294
1 PEACE 兌換 PKR
Rs0.3416755558
1 PEACE 兌換 KZT
0.6505292758
1 PEACE 兌換 THB
฿0.0421487279
1 PEACE 兌換 TWD
NT$0.0403103129
1 PEACE 兌換 CHF
Fr0.0011153051
1 PEACE 兌換 HKD
HK$0.0095352458
1 PEACE 兌換 MAD
.د.م0.0123051244