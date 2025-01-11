PEACE COIN 圖標

PEACE COIN 價格 (PCE)

USD

PEACE COIN (PCE) 實時價格圖表

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今天 PEACE COIN (PCE) 的價格

今天 PEACE COIN (PCE) 的實時價格爲 0.01662055 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。PCE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PEACE COIN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 250.25K USD
- PEACE COIN 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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PEACE COIN (PCE) 價格表現 USD

今天內，PEACE COIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，PEACE COIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0065984697
在過去60天內，PEACE COIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0062195826
在過去90天內，PEACE COIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.004618221341603123

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0065984697+39.70%
60天$ +0.0062195826+37.42%
90天$ +0.004618221341603123+38.48%

PEACE COIN (PCE) 價格分析

PEACE COIN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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PEACE COIN (PCE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 250.25K
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什麼是PEACE COIN (PCE)

PEACE COIN aims to create a new economic circle by gratitude of people holding their hands and supporting each other. We call this mechanism “ARIGATO CREATION”, and we will introduce a new value into crypto currency.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

PEACE COIN (PCE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 PEACE COIN (PCE) 的其他問題

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PCE 兌換爲當地貨幣

1 PCE 兌換 AUD
A$0.026925291
1 PCE 兌換 GBP
0.0134626455
1 PCE 兌換 EUR
0.0161219335
1 PCE 兌換 USD
$0.01662055
1 PCE 兌換 MYR
RM0.0746262695
1 PCE 兌換 TRY
0.588699881
1 PCE 兌換 JPY
¥2.6205621185
1 PCE 兌換 RUB
1.6891464965
1 PCE 兌換 INR
1.4325252045
1 PCE 兌換 IDR
Rp272.467989192
1 PCE 兌換 PHP
0.98061245
1 PCE 兌換 EGP
￡E.0.8398363915
1 PCE 兌換 BRL
R$0.101717766
1 PCE 兌換 CAD
C$0.023933592
1 PCE 兌換 BDT
2.027374689
1 PCE 兌換 NGN
25.768168309
1 PCE 兌換 UAH
0.702716854
1 PCE 兌換 VES
Bs0.88088915
1 PCE 兌換 PKR
Rs4.6283245585
1 PCE 兌換 KZT
8.770664235
1 PCE 兌換 THB
฿0.576400674
1 PCE 兌換 TWD
NT$0.5503064105
1 PCE 兌換 CHF
Fr0.0151247005
1 PCE 兌換 HKD
HK$0.129307879
1 PCE 兌換 MAD
.د.م0.166870322