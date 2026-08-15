PEACE 今日價格

PEACE (PEACE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.46%。目前 PEACE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PEACE。

PEACE 目前市值在 $ 44,546 排名第 #-，流通供應量為 994.78M PEACE。過去 24 小時內，PEACE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PEACE 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +3.99%。過去一天，總交易量達到 --。

PEACE（PEACE）市場資訊

市值 $ 44.55K$ 44.55K $ 44.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 44.55K$ 44.55K $ 44.55K 流通量 994.78M 994.78M 994.78M 總供應量 994,776,556.482539 994,776,556.482539 994,776,556.482539

PEACE 的目前市值為 $ 44.55K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PEACE 的流通量為 994.78M，總供應量是 994776556.482539，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 44.55K。