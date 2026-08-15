pCLAW Coin 今日價格

pCLAW Coin (INTCLAW) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0,27%。目前 INTCLAW 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 INTCLAW。

pCLAW Coin 目前市值在 $ 12.817,65 排名第 #-，流通供應量為 960,00M INTCLAW。過去 24 小時內，INTCLAW 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，INTCLAW 在過去一小時內波動了 %0,00，過去7 天內波動了 +%2,96。過去一天，總交易量達到 --。

pCLAW Coin（INTCLAW）市場資訊

市值 $ 12,82K$ 12,82K $ 12,82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13,35K$ 13,35K $ 13,35K 流通量 960,00M 960,00M 960,00M 總供應量 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

pCLAW Coin 的目前市值為 $ 12,82K, 它過去 24 小時的交易量為 --。INTCLAW 的流通量為 960,00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13,35K。