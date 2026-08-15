PCGAMEFI 今日價格

PCGAMEFI (PCGAMEFI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.61%。目前 PCGAMEFI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PCGAMEFI。

PCGAMEFI 目前市值在 $ 28,458 排名第 #-，流通供應量為 502.50M PCGAMEFI。過去 24 小時內，PCGAMEFI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PCGAMEFI 在過去一小時內波動了 +0.10%，過去7 天內波動了 -6.77%。過去一天，總交易量達到 --。

PCGAMEFI（PCGAMEFI）市場資訊

市值 $ 28.46K$ 28.46K $ 28.46K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 28.46K$ 28.46K $ 28.46K 流通量 502.50M 502.50M 502.50M 總供應量 502,497,759.71084356 502,497,759.71084356 502,497,759.71084356

PCGAMEFI 的目前市值為 $ 28.46K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PCGAMEFI 的流通量為 502.50M，總供應量是 502497759.71084356，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 28.46K。