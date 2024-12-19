今天 PayPal USD (PYUSD) 的價格

今天 PayPal USD (PYUSD) 的實時價格爲 1.001 USD。目前其市值爲 $ 448.20M USD。PYUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。

PayPal USD 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 45.98M USD

- PayPal USD 當天價格變化爲 +0.04%

- 其循環供應量爲 447.75M USD

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