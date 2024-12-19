PayPal USD 價格 (PYUSD)

USD

PayPal USD (PYUSD) 實時價格圖表

$1.001
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0.00%(1D)

今天 PayPal USD (PYUSD) 的價格

今天 PayPal USD (PYUSD) 的實時價格爲 1.001 USD。目前其市值爲 $ 448.20M USD。PYUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PayPal USD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 45.98M USD
- PayPal USD 當天價格變化爲 +0.04%
- 其循環供應量爲 447.75M USD

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PayPal USD (PYUSD) 價格表現 USD

今天內，PayPal USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00037824
在過去30天內，PayPal USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002640638
在過去60天內，PayPal USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005328323
在過去90天內，PayPal USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0023618968680165

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00037824+0.04%
30天$ -0.0002640638-0.02%
60天$ +0.0005328323+0.05%
90天$ +0.0023618968680165+0.24%

PayPal USD (PYUSD) 價格分析

PayPal USD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.995049
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$ 1.006
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$ 1.021
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+0.05%

+0.04%

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PayPal USD (PYUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 448.20M
$ 448.20M$ 448.20M

$ 45.98M
$ 45.98M$ 45.98M

447.75M
447.75M 447.75M

什麼是PayPal USD (PYUSD)

PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company.

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PayPal USD (PYUSD) 資源

官網

大家還在問：關於 PayPal USD (PYUSD) 的其他問題

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PYUSD 兌換爲當地貨幣

1 PYUSD 兌換 AUD
A$1.6016
1 PYUSD 兌換 GBP
0.79079
1 PYUSD 兌換 EUR
0.96096
1 PYUSD 兌換 USD
$1.001
1 PYUSD 兌換 MYR
RM4.5045
1 PYUSD 兌換 TRY
35.10507
1 PYUSD 兌換 JPY
¥157.01686
1 PYUSD 兌換 RUB
103.54344
1 PYUSD 兌換 INR
85.20512
1 PYUSD 兌換 IDR
Rp16,409.83344
1 PYUSD 兌換 PHP
59.11906
1 PYUSD 兌換 EGP
￡E.50.98093
1 PYUSD 兌換 BRL
R$6.28628
1 PYUSD 兌換 CAD
C$1.43143
1 PYUSD 兌換 BDT
119.62951
1 PYUSD 兌換 NGN
1,554.34279
1 PYUSD 兌換 UAH
42.02198
1 PYUSD 兌換 VES
Bs50.05
1 PYUSD 兌換 PKR
Rs278.58831
1 PYUSD 兌換 KZT
525.17465
1 PYUSD 兌換 THB
฿34.60457
1 PYUSD 兌換 TWD
NT$32.68265
1 PYUSD 兌換 CHF
Fr0.89089
1 PYUSD 兌換 HKD
HK$7.77777
1 PYUSD 兌換 MAD
.د.م10.04003