PayFi Strategy Token USDC（PSTUSDC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.054 $ 1.054 $ 1.054 24H最低價 $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 24H最高價 24H最低價 $ 1.054$ 1.054 $ 1.054 24H最高價 $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 歷史最高 $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 最低價 $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 漲跌幅（1H） +0.07% 漲跌幅（1D） -0.06% 漲跌幅（7D） +0.08% 漲跌幅（7D） +0.08%

PayFi Strategy Token USDC（PSTUSDC）目前實時價格為 $1.055。過去 24 小時內，PSTUSDC 的交易價格在 $ 1.054 至 $ 1.055 之間波動，市場活躍度顯著。PSTUSDC 的歷史最高價為 $ 1.055，歷史最低價為 $ 1.032。

從短期表現來看，PSTUSDC 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.07%，過去 24 小時內變動為 -0.06%，過去 7 天內累計變動為 +0.08%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

PayFi Strategy Token USDC（PSTUSDC）市場資訊

市值 $ 95.93M$ 95.93M $ 95.93M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 95.93M$ 95.93M $ 95.93M 流通量 90.96M 90.96M 90.96M 總供應量 90,959,832.471152 90,959,832.471152 90,959,832.471152

PayFi Strategy Token USDC 的目前市值為 $ 95.93M, 它過去 24 小時的交易量為 --。PSTUSDC 的流通量為 90.96M，總供應量是 90959832.471152，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 95.93M。