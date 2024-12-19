Paycoin 圖標

Paycoin 價格 (PCI)

USD

Paycoin (PCI) 實時價格圖表

$0.095018
$0.095018$0.095018
-5.10%(1D)

今天 Paycoin (PCI) 的價格

今天 Paycoin (PCI) 的實時價格爲 0.095018 USD。目前其市值爲 $ 97.14M USD。PCI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Paycoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 990.65K USD
- Paycoin 當天價格變化爲 -5.14%
- 其循環供應量爲 1.02B USD

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Paycoin (PCI) 價格表現 USD

今天內，Paycoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00514975978386347
在過去30天內，Paycoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0050923471
在過去60天內，Paycoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003652967
在過去90天內，Paycoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01068129266280663

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00514975978386347-5.14%
30天$ -0.0050923471-5.35%
60天$ -0.0003652967-0.38%
90天$ -0.01068129266280663-10.10%

Paycoin (PCI) 價格分析

Paycoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.09296
$ 0.09296$ 0.09296

$ 0.100815
$ 0.100815$ 0.100815

$ 4.22
$ 4.22$ 4.22

-0.24%

-5.14%

-11.67%

Paycoin (PCI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 97.14M
$ 97.14M$ 97.14M

$ 990.65K
$ 990.65K$ 990.65K

1.02B
1.02B 1.02B

什麼是Paycoin (PCI)

We are a project that focuses on implementing blockchain into payment. We now have more than 10,000 merchants in Korea that accepts Paycoin, including 7-eleven, Domino's Pizza, KFC, and more. We aim to bring real use cases that can drive user adoption.

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Paycoin (PCI) 資源

官網

大家還在問：關於 Paycoin (PCI) 的其他問題

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PCI 兌換爲當地貨幣

1 PCI 兌換 AUD
A$0.1520288
1 PCI 兌換 GBP
0.07506422
1 PCI 兌換 EUR
0.09121728
1 PCI 兌換 USD
$0.095018
1 PCI 兌換 MYR
RM0.427581
1 PCI 兌換 TRY
3.33228126
1 PCI 兌換 JPY
¥14.90452348
1 PCI 兌換 RUB
9.82866192
1 PCI 兌換 INR
8.08793216
1 PCI 兌換 IDR
Rp1,557.67188192
1 PCI 兌換 PHP
5.61176308
1 PCI 兌換 EGP
￡E.4.83926674
1 PCI 兌換 BRL
R$0.59671304
1 PCI 兌換 CAD
C$0.13587574
1 PCI 兌換 BDT
11.35560118
1 PCI 兌換 NGN
147.54300022
1 PCI 兌換 UAH
3.98885564
1 PCI 兌換 VES
Bs4.7509
1 PCI 兌換 PKR
Rs26.44445958
1 PCI 兌換 KZT
49.8511937
1 PCI 兌換 THB
฿3.28477226
1 PCI 兌換 TWD
NT$3.1023377
1 PCI 兌換 CHF
Fr0.08456602
1 PCI 兌換 HKD
HK$0.73828986
1 PCI 兌換 MAD
.د.م0.95303054