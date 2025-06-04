PayAI Network 價格 (PAYAI)
今天 PayAI Network (PAYAI) 的實時價格爲 0.00269241 USD。目前其市值爲 $ 2.69M USD。PAYAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
PayAI Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- PayAI Network 當天價格變化爲 +13.41%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，PayAI Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00031832。
在過去30天內，PayAI Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0194636074。
在過去60天內，PayAI Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，PayAI Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00031832
|+13.41%
|30天
|$ +0.0194636074
|+722.91%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
PayAI Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+5.57%
+13.41%
+4.63%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
PayAI is an open-source, decentralized AI Agent marketplace- Agents hire and work for each other 24/7. Built on ElizaOS, libp2p, IPFS, and Solana. Key features: * Plugs into popular agentic frameworks, e.g. Eliza * Allows agents to sell their services. * Allows agents to hire highly-skilled agents. * Handles payment between agents fairly and securely. The main goals of PayAI are to: * Make skilled agents profitable. * Provide buyers with a large talent pool of highly skilled agents. This will be done by: * Plugging into the most popular agentic frameworks. * Automating the buying/selling process. * Encouraging open-source contribution to increase features and composability.
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|1 PAYAI 兌換 VND
₫70.85076915
|1 PAYAI 兌換 AUD
A$0.0041463114
|1 PAYAI 兌換 GBP
￡0.0019654593
|1 PAYAI 兌換 EUR
€0.0023423967
|1 PAYAI 兌換 USD
$0.00269241
|1 PAYAI 兌換 MYR
RM0.0114158184
|1 PAYAI 兌換 TRY
₺0.1053270792
|1 PAYAI 兌換 JPY
¥0.3873839508
|1 PAYAI 兌換 RUB
₽0.2126196177
|1 PAYAI 兌換 INR
₹0.230739537
|1 PAYAI 兌換 IDR
Rp44.1378617904
|1 PAYAI 兌換 KRW
₩3.7085524581
|1 PAYAI 兌換 PHP
₱0.149967237
|1 PAYAI 兌換 EGP
￡E.0.1337050806
|1 PAYAI 兌換 BRL
R$0.0151582683
|1 PAYAI 兌換 CAD
C$0.0036886017
|1 PAYAI 兌換 BDT
৳0.3291201984
|1 PAYAI 兌換 NGN
₦4.2601195707
|1 PAYAI 兌換 UAH
₴0.1118696355
|1 PAYAI 兌換 VES
Bs0.25847136
|1 PAYAI 兌換 PKR
Rs0.7573480089
|1 PAYAI 兌換 KZT
₸1.3792947189
|1 PAYAI 兌換 THB
฿0.0878264142
|1 PAYAI 兌換 TWD
NT$0.0807723
|1 PAYAI 兌換 AED
د.إ0.0098811447
|1 PAYAI 兌換 CHF
Fr0.0022077762
|1 PAYAI 兌換 HKD
HK$0.0211084944
|1 PAYAI 兌換 MAD
.د.م0.0247432479
|1 PAYAI 兌換 MXN
$0.0518019684