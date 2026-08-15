Paxi Network 今日價格

Paxi Network (PAXI) 今日實時價格為 $ 0.00576342，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 PAXI 兌 USD 的匯率為 $ 0.00576342 每 PAXI。

Paxi Network 目前市值在 $ 301,262 排名第 #-，流通供應量為 57.76M PAXI。過去 24 小時內，PAXI 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.084414，而歷史最低價為 $ 0.00521547。

短期表現方面，PAXI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 441.82。

Paxi Network（PAXI）市場資訊

市值 $ 301.26K$ 301.26K $ 301.26K 成交量（24H） $ 441.82$ 441.82 $ 441.82 完全稀釋市值 $ 416.49K$ 416.49K $ 416.49K 流通量 57.76M 57.76M 57.76M 總供應量 72,752,958.154992 72,752,958.154992 72,752,958.154992

Paxi Network 的目前市值為 $ 301.26K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 441.82。PAXI 的流通量為 57.76M，總供應量是 72752958.154992，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 416.49K。