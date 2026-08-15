Pawtato 今日價格

Pawtato (TATO) 今日實時價格為 $ 0.0055578，過去 24 小時內變化了 8.74%。目前 TATO 兌 USD 的匯率為 $ 0.0055578 每 TATO。

Pawtato 目前市值在 $ 1,599,039 排名第 #-，流通供應量為 287.71M TATO。過去 24 小時內，TATO 的交易價格在 $ 0.00501536（低點）和 $ 0.00584584（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0261268，而歷史最低價為 $ 0.00107938。

短期表現方面，TATO 在過去一小時內波動了 -0.22%，過去7 天內波動了 -12.93%。過去一天，總交易量達到 $ 4.18K。

Pawtato（TATO）市場資訊

市值 $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M 成交量（24H） $ 4.18K$ 4.18K $ 4.18K 完全稀釋市值 $ 5.49M$ 5.49M $ 5.49M 流通量 287.71M 287.71M 287.71M 總供應量 988,356,231.3653781 988,356,231.3653781 988,356,231.3653781

Pawtato 的目前市值為 $ 1.60M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.18K。TATO 的流通量為 287.71M，總供應量是 988356231.3653781，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.49M。