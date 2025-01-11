今天 PawPaw (PAWPAW) 的價格

今天 PawPaw (PAWPAW) 的實時價格爲 0 USD。目前其市值爲 $ 48.41K USD。PAWPAW 兌換 USD 的價格爲實時更新。

PawPaw 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 2.87 USD

- PawPaw 當天價格變化爲 -1.80%

- 其循環供應量爲 854.44M USD

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