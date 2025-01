什麼是Paul (PAUL)

Introducing $PAUL – the next big Ethereum memecoin inspired by the viral PENGU hype! 🚀 Based on the iconic Elephant Penguin from Family Guy, $PAUL brings a hilarious twist to the memecoin craze while riding the wave of cultural nostalgia. With none other than Ethereum founder Vitalik Buterin giving it a nod, this token is set to take over the crypto scene. JOIN THE MOVEMENT FLIP THE PENGU Token is 0 tax liquidity burned and contract has being renounced

Paul (PAUL) 資源 官網