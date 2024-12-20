Particle Trade 圖標

Particle Trade 價格 (PTC)

USD

Particle Trade (PTC) 實時價格圖表

$0.02409061
$0.02409061$0.02409061
-2.80%(1D)

今天 Particle Trade (PTC) 的價格

今天 Particle Trade (PTC) 的實時價格爲 0.02409061 USD。目前其市值爲 $ 481.81K USD。PTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Particle Trade 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 86.37K USD
- Particle Trade 當天價格變化爲 -2.85%
- 其循環供應量爲 20.00M USD

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Particle Trade (PTC) 價格表現 USD

今天內，Particle Trade 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00070694637159571
在過去30天內，Particle Trade 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0077679979
在過去60天內，Particle Trade 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008782496
在過去90天內，Particle Trade 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00472409475734235

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00070694637159571-2.85%
30天$ +0.0077679979+32.24%
60天$ -0.0008782496-3.64%
90天$ -0.00472409475734235-16.39%

Particle Trade (PTC) 價格分析

Particle Trade 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02301702
$ 0.02301702$ 0.02301702

$ 0.02763082
$ 0.02763082$ 0.02763082

$ 0.12126
$ 0.12126$ 0.12126

+0.59%

-2.85%

-8.26%

Particle Trade (PTC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 481.81K
$ 481.81K$ 481.81K

$ 86.37K
$ 86.37K$ 86.37K

20.00M
20.00M 20.00M

什麼是Particle Trade (PTC)

Particle is an ecosystem of liquidity restaking protocols that enable permissionless leverage trading and interest rate swaps.

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Particle Trade (PTC) 資源

官網

大家還在問：關於 Particle Trade (PTC) 的其他問題

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PTC 兌換爲當地貨幣

1 PTC 兌換 AUD
A$0.0383040699
1 PTC 兌換 GBP
0.0190315819
1 PTC 兌換 EUR
0.0231269856
1 PTC 兌換 USD
$0.02409061
1 PTC 兌換 MYR
RM0.108407745
1 PTC 兌換 TRY
0.845580411
1 PTC 兌換 JPY
¥3.7983664787
1 PTC 兌換 RUB
2.4931372289
1 PTC 兌換 INR
2.0503518171
1 PTC 兌換 IDR
Rp394.9279695984
1 PTC 兌換 PHP
1.4242368632
1 PTC 兌換 EGP
￡E.1.2266938612
1 PTC 兌換 BRL
R$0.1476754393
1 PTC 兌換 CAD
C$0.0344495723
1 PTC 兌換 BDT
2.8790688011
1 PTC 兌換 NGN
37.4076583019
1 PTC 兌換 UAH
1.0113238078
1 PTC 兌換 VES
Bs1.2045305
1 PTC 兌換 PKR
Rs6.7046576691
1 PTC 兌換 KZT
12.6391385365
1 PTC 兌換 THB
฿0.8340169182
1 PTC 兌換 TWD
NT$0.7867993226
1 PTC 兌換 CHF
Fr0.0214406429
1 PTC 兌換 HKD
HK$0.1871840397
1 PTC 兌換 MAD
.د.م0.2416288183