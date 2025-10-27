PARSIQ（PRQ）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00497291 24H最高價 $ 0.00520884 歷史最高 $ 2.62 最低價 $ 0.0018575 漲跌幅（1H） -1.55% 漲跌幅（1D） -0.01% 漲跌幅（7D） +3.56%

PARSIQ（PRQ）目前實時價格為 $0.00506278。過去 24 小時內，PRQ 的交易價格在 $ 0.00497291 至 $ 0.00520884 之間波動，市場活躍度顯著。PRQ 的歷史最高價為 $ 2.62，歷史最低價為 $ 0.0018575。

從短期表現來看，PRQ 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.55%，過去 24 小時內變動為 -0.01%，過去 7 天內累計變動為 +3.56%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

PARSIQ（PRQ）市場資訊

市值 $ 1.48M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.57M 流通量 292.76M 總供應量 310,256,872.0

PARSIQ 的目前市值為 $ 1.48M, 它過去 24 小時的交易量為 --。PRQ 的流通量為 292.76M，總供應量是 310256872.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.57M。