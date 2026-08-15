Parquet 今日價格

Parquet (PARQ) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.69%。目前 PARQ 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PARQ。

Parquet 目前市值在 $ 24,417 排名第 #-，流通供應量為 881.36M PARQ。過去 24 小時內，PARQ 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00220754，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PARQ 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +6.40%。過去一天，總交易量達到 --。

Parquet（PARQ）市場資訊

市值 $ 24.42K$ 24.42K $ 24.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 27.70K$ 27.70K $ 27.70K 流通量 881.36M 881.36M 881.36M 總供應量 999,972,646.06546 999,972,646.06546 999,972,646.06546

Parquet 的目前市值為 $ 24.42K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PARQ 的流通量為 881.36M，總供應量是 999972646.06546，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.70K。