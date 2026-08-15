Paribus 今日價格

Paribus (PBX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 13.70%。目前 PBX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PBX。

Paribus 目前市值在 $ 9,546.52 排名第 #-，流通供應量為 7.94B PBX。過去 24 小時內，PBX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04194925，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PBX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -45.35%。過去一天，總交易量達到 --。

Paribus（PBX）市場資訊

市值 $ 9.55K$ 9.55K $ 9.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11,157,850,027.98T$ 11,157,850,027.98T $ 11,157,850,027.98T 流通量 7.94B 7.94B 7.94B 總供應量 9,282,289,336.283747 9,282,289,336.283747 9,282,289,336.283747

Paribus 的目前市值為 $ 9.55K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PBX 的流通量為 7.94B，總供應量是 9282289336.283747，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11,157,850,027.98T。