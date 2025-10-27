Pareto Staked USP（SUSP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.044 $ 1.044 $ 1.044 24H最低價 $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 24H最高價 24H最低價 $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 24H最高價 $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 歷史最高 $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 最低價 $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +0.02% 漲跌幅（7D） +0.12% 漲跌幅（7D） +0.12%

Pareto Staked USP（SUSP）目前實時價格為 $1.045。過去 24 小時內，SUSP 的交易價格在 $ 1.044 至 $ 1.045 之間波動，市場活躍度顯著。SUSP 的歷史最高價為 $ 1.045，歷史最低價為 $ 1.012。

從短期表現來看，SUSP 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +0.02%，過去 7 天內累計變動為 +0.12%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Pareto Staked USP（SUSP）市場資訊

市值 $ 6.73M$ 6.73M $ 6.73M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 6.73M$ 6.73M $ 6.73M 流通量 6.44M 6.44M 6.44M 總供應量 6,439,796.827615499 6,439,796.827615499 6,439,796.827615499

Pareto Staked USP 的目前市值為 $ 6.73M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SUSP 的流通量為 6.44M，總供應量是 6439796.827615499，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.73M。