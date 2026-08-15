ParaSwap 今日價格

ParaSwap (PSP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.06%。目前 PSP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PSP。

ParaSwap 目前市值在 $ 922,750 排名第 #-，流通供應量為 1.09B PSP。過去 24 小時內，PSP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.1，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PSP 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 -2.16%。過去一天，總交易量達到 $ 63.29。

ParaSwap（PSP）市場資訊

市值 $ 922.75K$ 922.75K $ 922.75K 成交量（24H） $ 63.29$ 63.29 $ 63.29 完全稀釋市值 $ 922.75K$ 922.75K $ 922.75K 流通量 1.09B 1.09B 1.09B 總供應量 970,704,673.2369972 970,704,673.2369972 970,704,673.2369972

ParaSwap 的目前市值為 $ 922.75K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 63.29。PSP 的流通量為 1.09B，總供應量是 970704673.2369972，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 922.75K。